Лос-Анджелес, США, 15 марта 2021, 09:00 — REGNUM Американская актриса Хейли Беннет исполнит одну из главных ролей в будущей экранизации игры Borderlands. Об этом 14 марта сообщило издание Eurogamer.
Пока неизвестно, какого именно персонажа предстоит сыграть Беннет. По предварительной информации, ей достанется роль героини, «которая станет ключом к прошлому Лилит».
Напомним, режиссёром экранизации Borderlands выступил Элай Рот. Главные роли в картине исполнят Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кёртис, Джек Блэк, Ариана Гринблатт и Флориан Мунтяну.
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