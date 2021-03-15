Москва, , 09:00 — REGNUM Московский регион находится под влиянием североатлантического циклона, сообщили 15 марта в центре «Фобос».

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По данным синоптиков, столичный регион «останется под влиянием североатлантического циклона, сопровождаемого густыми полями облачности, скоротечными осадками в смешанной фазе». При этом уточняется, что основное количество осадков выпадет до 15:00.

Прогнозируется оттепель и слякоть. В столице воздух прогреется до четырёх градусов тепла, в Московской области — до пяти градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.