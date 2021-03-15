Москва, 15 марта, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Поправки в Налоговый кодекс, предполагающие налоговый вычет за занятия спортом детей, Госдума намерена принять в марте, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

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В январе законопроект о налоговом вычете за занятия спортом или фитнесом Госдума приняла в первом чтении, налоговый вычет может составить максимум 15,6 тыс. рублей в год. Минфин поддержал инициативу расширить льготу: налоговый вычет за активное занятие спортом детей могут получить родители.

Новый социальный налоговый вычет может быть предоставлен в отношении физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый правительством РФ.

В определенной мере применение налогового вычета станет поддержкой физкультурно-оздоровительных организаций, которые в период ограничений понесли серьезные убытки, полагают в комитете Госдумы по спорту.

Соответствующий законопроект парламентарии обсудят во втором чтении в марте.

Сейчас налоговый вычет можно получить при покупке лекарств, трат на лечение, за благотворительность, при оплате учебы, а также за вложения в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и пенсионное страхование.