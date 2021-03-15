Пий-Хемский район, Тува, , 08:58 — REGNUM В Пий-Хемском районе Тувы спасатели вызволили из снежного плена 6 автомобилей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сообщение о скоплении автомобилей на 8 км автодороги Туран-Аржаан из-за снега и ветра поступило 13 марта.

К месту выехали сотрудники Тувинского поисково-спасательного отряда, а также пожарные. Им удалось эвакуировать 16 человек из 6 автомашин.

«В целях проведения полной эвакуации людей автоколонна в составе высоко проходимой спасательной группировки продолжила сопровождение людей до села Аржаан. В ходе происшествия пострадавших нет», — отметили в управлении.

Всего в операции приняли участие 34 человек, задействовано 8 единиц техники.