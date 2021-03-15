Владивосток, , 09:02 — REGNUM Во Владивостоке 15 марта стартовал традиционный санитарный двухмесячник. К уборке территорий помимо городской дорожной службы должны присоединиться предприятия и организации, управляющие компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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«Погодные условия позволили уже вывести на улицы вакуумно-подметальные машины. Большие и малые пылесосы убирают пыль, грязь и случайный мусор с основных дорог, а немного позже перейдут и в микрорайоны», — рассказали специалисты.

Дорожная служба сейчас продолжает вывозить свалки и брошенные автопокрышки. Только за прошедшее воскресенье на дорогах в районе Второй Речки собрано более 500 старых автопокрышек.

Продолжается сбор и вывоз с улиц краевой столицы упавших во время ледяного дождя веток и деревьев. Неравнодушные жители также выходят на помощь.

Санитарный двухмесячник продлится по 23 мая, а на 24 апреля назначен общегородской субботник.

Как сообщало ИА REGNUM, весенний субботник в Хабаровском крае пройдёт 24 апреля — в день Всероссийского субботника.