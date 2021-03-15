Тбилиси, , 09:00 — REGNUM В Грузии 15 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первую прививку в прямом эфире «Общественного телевидения» сделали заместителю главы Национального центра по контролю заболеваний, ведущему эпидемиологу страны Паате Имнадзе.

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Сообщается, что прививку эпидемиологу сделали в Тбилисской инфекционной больнице.

«В середине 90-х, когда в Грузии была эпидемия дифтерии, помню, мне пришлось сделать прививку дважды, чтобы продемонстрировать это в разных местах», — сказал Имнадзе.

Напомним, в Грузию первую партию вакцины от COVID-19 доставили 13 марта. Привезли 43 200 доз препарата от компании AstraZeneca. Все дозы планируется использовать в течение двух недель. В первую очередь будут вакцинировать медиков.

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