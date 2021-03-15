Чебоксары, 15 марта 2021, 08:56 — REGNUM В Новочебоксарске причины и источники неприятного химического запаха, на которые периодически жалуются жители города, планируется установить в течение полугода. Одна из версий — накапливающиеся отходы, которые сливаются в канализацию с нарушением «технологических мер обращения». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии в социальной сети.
Отвечая на вопросы о неприятных запахах в Новочебоксарске, которые одни сравнивают с запахом хлора, руководитель республики признался, что «каждый сигнал воспринимает очень эмоционально», каждое обращение «рассматриваем очень внимательно». И поблагодарил жителей города за «сигналы, которые очень важны для сбора объективной информации».
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По его словам, к выбросам непричастны такие крупные предприятия, как «Химпром» и «Биологические очистные сооружения», так как замеры на них проводятся регулярно.
Глава республики напомнил, что по факту неприятных запахов возбуждено и расследуется уголовное дело:
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Этому предшествовали многочисленные жалобы горожан: кто-то указывал на запах хлора, кто-то — на запах жжённой резины. Расследование продолжается, в том числе выявляется источник и причина запаха.
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