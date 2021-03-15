Грозный, , 08:56 — REGNUM В Чечне возбуждено уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева — одного из лидеров чеченских сепаратистов, так называемого премьер-министра самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. Находящийся в международном розыске по обвинению в терроризме, он уже долгие годы скрывается в Великобритании.

В январе 2021 года Закаев в очередной раз выступил с обращением, в котором высказал «побуждения к совершению действий, связанных с насилием», сообщила пресс-служба Следственного комитета по Чеченской Республике.

Это обращение Закаев разместил на видеохостинге YouTube. По данному факту СКР возбудил уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма.

Напомним, бежавший из России Ахмед Закаев, обвиняемый в создании террористического бандформирования численностью до полутора тысяч боевиков, в совершении преступлений террористического характера, в 2003 году получил гражданство Великобритании. На обращение России о его экстрадиции был получен отрицательный ответ.

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