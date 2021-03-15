Москва, , 08:55 — REGNUM В России из оборота могут пропасть дешевые игрушки из Китая, которые продаются на зарубежных сайтах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным издания, с 1 июля 2021 года до конца 2022 года комиссия предлагает допускать в Евразийский экономический союз продукцию только тех зарубежных продавцов, у которых есть документы, подтверждающие безопасность ввозимых товаров.

Так, в этот список вошли в том числе куклы, игрушечные поезда и животные, наборы конструкторов, головоломки, музыкальные инструменты, мячи, электронные и настольные игры.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕЭК может запретить использование пластиковых пакетов в странах Евразийского экономического союза. Изучение вопроса о поэтапном запрете ввоза и производства одноразовых пакетов и других изделий из пластика включено в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) готовят соответствующий план.

Минпромторг России выступил против запрета на территории ЕАЭС тонких полиэтиленовых пакетов.

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