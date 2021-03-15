Ижевск, , 08:55 — REGNUM В Государственном театре кукол Удмуртии состоялась премьера спектакля «Мороз Иванович» с тифлокомментариями — для людей с нарушениями зрения. Благотворительную премьеру посетили ученики школ №15, 53 и 256 с родителями, сообщает пресс-служба правительства республики.

Комментарии подготовила профессиональный тифлокомментатор Елена Керн, взяв на себя всю описательную визуальную часть спектакля. В прошлом году она подготовила комментарии к восьми спектаклям, предназначенным для разновозрастной публики.

Министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова, посетившая премьеру, отметила, что впервые ознакомилась с данной услугой и считает ее появление чрезвычайно своевременным. Она полагает, что такую услугу необходимо внедрять во всех театрах республики, чтобы сделать искусство одинаково доступным для всех.

До конца текущего года на сцене театра кукол состоятся показы с тифлокомментариями еще семи спектаклей: «Волшебник Изумрудного города», «Старуха Изергиль», «Необыкновенные приключения медвежонка Гоши», «Несносный слоненок», «Снежная Королева», «Рикки-Тикки-Тави», «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году театр кукол в Ижевске выиграл грант в рамках проекта «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» на оборудование для проведения спектаклей для зрителей с нарушениями зрения. Репетиции начались еще в феврале 2020 года, но в связи с пандемией премьера была отложена.