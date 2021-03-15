Токио, , 08:55 — REGNUM Японское правительство приветствует намерение США выразить властям Китая озабоченность в связи с ситуацией вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), на которые претендуют и Пекин, и Токио. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил 15 марта на пресс-конференции.

Токио, подчеркнул он, приветствует намерение США поднять вопрос об архипелаге Сенкаку. Японское правительство, подчеркнул он, будет убедительно демонстрировать решимость защищать свою территорию.

Ранее американская администрация уведомила власти Японии о том, что сообщит Китаю о беспокойстве Токио по поводу действий китайских сторожевых кораблей в районе спорных островов. Этот вопрос будет поднят на первой встрече глав дипломатий Китая и США, которая пройдёт 18 марта на Аляске.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году обострился территориальный спор Китая и Японии за архипелаг Сенкаку в Восточно-Китайском море. Китайские корабли курсируют вблизи островов и демонстративно заходят в прибрежную зону. В текущем году власти и Китая, и Японии разрешили своим кораблям применять оружие против нарушителей, а это может привести к вооружённому конфликту.

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