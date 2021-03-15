Краснодар, , 08:58 — REGNUM В одной из квартир многоэтажного жилого дома в Краснодаре произошел пожар. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В 21:41 мск 14.03.2021 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Краснодар, ул. Рождественская набережная», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что прибывшие на место вызова сотрудники противопожарной службы обнаружили возгорание на 12-м этаже многоквартирного жилого дома на площади 50 кв. м.

Отмечается, что в 22:35 мск 14 марта пожар был полностью ликвидирован. Кроме того, указывается, что из-за пожара было эвакуировано 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Оренбургской области за сутки пожары унесли жизни двух человек.