Москва, , 08:52 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 15 марта представлена на сайте организации.

Медведев обошёл испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который переместился на третью строчку. Последний раз теннисист из России (Марат Сафин) был второй ракеткой мира в сентябре 2002 года.

В 2021 году Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, в котором проиграл Новаку Джоковичу, а затем стал победителем турнира в Марселе.

Среди других российских теннисистов Андрей Рублёв занимает восьмое место в рейтинге, Карен Хачанов — 22-е, Аслан Карацев — 42-е.

Рейтинг АТР от 15 марта:

Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков; Даниил Медведев (Россия) — 9 940; Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670; Доминик Тим (Австрия) — 8 625; Стефанос Циципас (Греция) — 6 765; Роджер Федерер (Швейцария) — 6 375; Александр Зверев (Германия) — 5 635; Андрей Рублёв (Россия) — 5 011; Диего Шварцман (Аргентина) — 3 453; Маттео Берреттини (Италия) — 3 480.

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