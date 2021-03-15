Токио, , 08:51 — REGNUM Полный саундтрек игры Astro's Playroom был опубликован на музыкальных стриминговых сервисах YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music и Tidal. Об этом 14 марта сообщило издание Eurogamer.

Альбом состоит из 20 песен. Известно, что их композитором выступил Кеннет Янг, также написавший музыку для проектов серии LittleBigPlanet.

ИА REGNUM напоминает, что Astro's Playroom — это трёхмерный платформер, предустановленный на все устройства PS5. По задумке разработчиков, эта игра должна в интерактивной форме познакомить геймеров с различными возможностями консоли.

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