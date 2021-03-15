Уфа, , 08:54 — REGNUM Пассажиров, прибывающих в Уфу на самолетах, начнут выборочно проверять на коронавирус. Такое поручение дал глава Башкирии Радий Хабиров 15 марта на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, это нужно для недопущения ввоза коронавируса на территорию республики.

Хабиров отметил, что в Башкирии эта инфекция отступает, но тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в зарубежных странах.

«Там все очень сложно. Многие страны по новой закрываются на сплошные карантины», — заявил он.

Хабиров отметил, что в Уфе работает международный аэропорт, который осуществляет рейсы за рубеж. В связи с этим он дал поручение выборочно проверить на коронавирус пассажиров, которые прибывают в Уфу на самолетах.

«Нужно посмотреть, нет ли входа здесь инфекции», — поручил глава региона.

Он подчеркнул, что в России смертность от COVID-19 остается довольно высокой, и это при том, что число инфицированных коронавирусом в стране уменьшилось в три раза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 марта в Башкирии за сутки выявили 125 носителей коронавируса.

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