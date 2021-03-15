Новотроицк, Оренбургская область, , 08:49 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области произошло столкновение двух микроавтобусов. По данному факту полиция проводит проверку, сообщает 15 марта пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло возле ледового дворца «Победа». Участниками аварии стали автобусы, которые следовали по маршрутом № 63 и 101. Люди не пострадали.

Предварительно установлено, что один из водителей при совершении обгона не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с другим микроавтобусом.