Лондон, 15 марта 2021, 08:51 — REGNUM В сети опубликованы первые тизерные изображения семиместного Land Rover Defender 130. Тизеры размещены на сайте «Колеса.ru».
Актуальная версия модели предлагается в трехдверной версии Defender 90 и пятидверной — Defender 110. Цифры в названии моделей обозначают расстояние между осями колёс в дюймах.
Новый Defender будет собираться на платформе D7x с несущим алюминиевым кузовом.
Концепт семиместного кроссовера был представлен в 2019 году. По сравнению с базовой версией его длина больше на 342 мм и составляет 5100 мм. Внешне этот автомобиль напоминает Defender 110 прошлого поколения. Под капотом топовой комплектации модели работает компрессорный мотор V8 производительностью 525 «лошадей» (625 Нм).
С движком функционирует восьмискоростная автоматическая гидромеханическая трансмиссия ZF.
Премьера семиместного Land Rover Defender 130 состоится в течение ближайших полутора лет.
Ранее тюнинг-ателье Chieftain Extreme представило рестомод, изготовленный на базе двухдверного британского внедорожника Range Rover Classic. Он собран на индивидуальном шасси. Модель оснащена независимой подвеской и тормозами от AP Racing.
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