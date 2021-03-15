Лондон, 15 марта 2021, 08:51 — REGNUM В сети опубликованы первые тизерные изображения семиместного Land Rover Defender 130. Тизеры размещены на сайте «Колеса.ru».

Тизер семиместного Land Rover Defender 130
Тизер семиместного Land Rover Defender 130
«Колеса.ru»

Актуальная версия модели предлагается в трехдверной версии Defender 90 и пятидверной — Defender 110. Цифры в названии моделей обозначают расстояние между осями колёс в дюймах.

Новый Defender будет собираться на платформе D7x с несущим алюминиевым кузовом.

Концепт семиместного кроссовера был представлен в 2019 году. По сравнению с базовой версией его длина больше на 342 мм и составляет 5100 мм. Внешне этот автомобиль напоминает Defender 110 прошлого поколения. Под капотом топовой комплектации модели работает компрессорный мотор V8 производительностью 525 «лошадей» (625 Нм).

С движком функционирует восьмискоростная автоматическая гидромеханическая трансмиссия ZF.

Премьера семиместного Land Rover Defender 130 состоится в течение ближайших полутора лет.

Ранее тюнинг-ателье Chieftain Extreme представило рестомод, изготовленный на базе двухдверного британского внедорожника Range Rover Classic. Он собран на индивидуальном шасси. Модель оснащена независимой подвеской и тормозами от AP Racing.

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