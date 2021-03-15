Джакарта, , 08:48 — REGNUM В Индонезии зафиксировали два извержения вулкана Иль-Левотолок, расположенного в провинции Восточная Нуса Тенггара, 15 марта 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

В результате извержений вулкан выбросил столб пепла на высоту 500−1000 метров. Иль-Левотолок издает рев, сопровождаемый выбросом вулканического пепла. Вулкан выбросил поток раскаленной лавы на расстояние 500 метров.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к «красной» зоне вулкана и отказаться от любой деятельности в радиусе 3 км.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевского.

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