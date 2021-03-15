Саратов, , 08:50 — REGNUM В Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 15 марта, составляет 52 205 человек, за сутки выявлено 166 новых случаев заражения. Накануне заболели 169 человек. Выздоровели с начала пандемии 46 979 пациентов, или почти 90%, за сутки — 134 человека. Всего скончались 720 саратовцев. В стационарах и на дому лечатся 3241 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день подтверждены 77 новых случаев, в Энгельсском районе — 27, Балашовском — 18, остальные — в других муниципалитетах области. У 88 пациентов из числа заболевших выявлена пневмония.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области продлено действие режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства, которое действует с марта 2020 года.

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