Дамаск, , 08:46 — REGNUM В сирийский город Дераа-аль-Баяд доставлен гуманитарный груз. Его привезли военнослужащие российского Центра по примирению воюющих (ЦПВС). Об этом 15 марта сообщил контр-адмирал, заместитель начальника ЦПВС в Сирийской Арабской Республике Александр Карпов.

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Содержимое груза — продукты питания. Их получат 750 семей. Помимо наборов продовольствия военнослужащие ЦПВС доставили на государственную хлебопекарню почти две тонны муки, пишут «Известия». Здесь пекут лепешки и бесплатно раздают их нуждающимся семьям.

Не остались без подарков и дети: им передали 40 школьных портфелей.

Местные жители очень благодарны российским военным за установившийся мир и за доставку гуманитарной помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года российский теплоход «Спарта» доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи для районов, наиболее пострадавших от войны. Как отметил заместитель командующего группировкой ВС РФ в Сирии по тылу Виктор Алексеев, прибывшей помощи хватит на ближайшие несколько месяцев.

Добавим, что всего в Сирию за пять лет было доставлено из России 4,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.

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