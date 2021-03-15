Москва, , 08:46 — REGNUM В стационарах и больницах Москвы начали применять для лечения COVID-19 новое решение единой цифровой платформы здравоохранения — приложение «Ньюс2», сообщается на портале мэра столицы.

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Цифровой алгоритм позволяет отследить динамику состояния пациента и эффективности проводимого лечения по международной шкале NEWS2. Для работы с системой используются планшеты со специальным программным обеспечением.

Медработник считывает QR-код с идентификационного браслета пациента: уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температуру тела, частоту дыхания. Цифровой ассистент помогает врачу оценить риски ухудшения состояния пациентов с COVID-19 и при необходимости скорректировать тактику лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва стала первым городом, в котором в полном объёме перед использованием плазмы перенёсших заболевание пациентов проверяется наличие антител.

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