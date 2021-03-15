Лос-Анджелес, США, , 08:44 — REGNUM В Сети появился финальный трейлер режиссёрской версии фильма «Лига справедливости». Его опубликовали 14 марта на официальном YouTube-канале сервиса HBO Max.

В трейлере показано множество новых кадров из режиссёрской версии фильма — в частности, с участием центрального антагониста картины Дарксайда. Напомним, что посмотреть «Лигу справедливости» Зака Снайдера можно будет уже 18 марта 2021 года на сервисе HBO Max.

По словам Зака Снайдера, автора проекта, картина будет длиться около четырёх часов. Для удобства восприятия её разделили на семь сюжетных актов.

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