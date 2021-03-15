Хабаровск, , 08:48 — REGNUM Традиционный весенний субботник в Хабаровском крае пройдёт 24 апреля — в день Всероссийского субботника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Коммунальные службы и трудящиеся предприятий и организаций выйдут на улицы городов, сёл и посёлков края на «генеральную уборку».

Традиционно на уборку выходят до 100 тыс. жителей Хабаровского края. Планируется не только убрать улицы, парки и дворы жилых кварталов, но и развернуть досуговые и обучающие мероприятия. К примеру, жителям расскажут, как организовать раздельный сбор мусора или выбрать территорию для благоустройства на онлайн-голосовании, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая.

Жители высадят деревья и декоративные кустарники, приведут в порядок уличную мебель. Коммунальщики займутся ликвидацией несанкционированных свалок и мест сбора жидких бытовых отходов, а жилищные организации — очисткой мусоропроводов, чердаков и подвалов. Накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется привести в порядок памятники, обелиски и мемориалы.

Весенняя санитарная очистка и благоустройство продолжатся в Хабаровском крае вплоть до 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве общегородской субботник пройдёт 24 апреля.