Кишинёв, , 08:46 — REGNUM В Молдавии с 16 марта будет возобновлено очное обучение в учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Сообщается, что режим обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в районе.

«Чрезвычайные территориальные комиссии здравоохранения будут заниматься организацией учебного процесса в зависимости от цветового кода эпидемиологической безопасности в конкретном районе. За основу будет браться показатель заболеваемости из расчета на 100 тыс. населения за последние 14 дней», — говорится в сообщении от минздрава.

При «зеленом» или «желтом» коде опасности (менее 50 случаев заражения в сутки на 100 тыс. человек) очное обучение будет проходить для всех учащихся школ и вузов. Если в районе объявлен «оранжевый» код (от 50 до 100 случаев заражения в сутки), то нормальное обучение будет для дошкольников и учеников младших классов, учеников выпускных классов, студентов училищ, проходящих практику, и студентов выпускных курсов вузов в случае практических занятий.

В регионах с «красным» кодом (более 100 случаев заражения в сутки) очное обучение будет разрешено для дошкольников и учеников младших классов. Для учеников выпускных классов, студентов выпускных курсов училищ и вузов при «красном» коде обучение нужно будет организовать так, чтобы присутствовали 50% учащихся. Для остальных учащихся занятия должны проводиться дистанционно.

Стоит отметить, что ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Молдавии Высший совет безопасности при президенте республики выступил с рекомендациями правительству страны ввести режим чрезвычайного положения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии за сутки выявили более 750 носителей SARS-CoV-2