Ханты-Мансийск, , 08:42 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 85 случаев.

С начала пандемии на 15 марта в Югре зарегистрировано 52 903 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 51 166 человек, скончались 774 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).