Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Ряд бывший пациентов, по-прежнему страдающих от последствий заражения коронавирусом, отметили улучшения своего состояния вследствие вакцинации от патогена, сообщает со ссылкой на данные исследования New York Post.

Как показывают результаты исследования, от 20 до 50% пациентов обнаруживают, что после прививки от коронавируса они наблюдали ослабление своих симптомов, которые в основном включают усталость, головные боли и ослабление внимания.

«Люди сообщают нам об улучшениях, и это довольно широко распространенное явление — примерно половина людей, которых мы спрашиваем», — отметил доктор Дэвид Стрейн, старший преподаватель клинической практики в Университете Эксетера.

По словам Лу Барнса, который возглавляет группу поддержки под названием Post Covid Syndrome, около 20% из 4 тыс. участников сообщили организации о том или ином улучшении своего состояния после укола.

Тем не менее многие люди отмечали, что улучшения были временными, продолжаясь около трех недель, тогда как в других случаях постковидные осложнения даже обострялись.

В свою очередь, Стрейн, который уже давно руководит клиникой по лечению COVID и является членом рабочей группы Национальной службы здравоохранения по этому вопросу, подчеркнул, что в настоящее время проводится исследование для изучения отчетов.

«Так, у людей, которые боролись с этим [осложнениями] в течение 12 или более месяцев, появляется некоторая надежда просто почувствовать себя немного лучше», — отметил он, добавив, что такое развитие событий может дать ученым много полезных данных о патогене.