Казань, , 08:51 — REGNUM В воскресенье, 14 марта в казанском лесопарке Лебяжье прошли массовые гуляния, посвященные проводам зимы. Посетили масленичные мероприятия более 26 тыс. человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Гостей праздника развлекали обширными конкурсами, русскими народными играми, выступлениями артистов. По традиции всех угощали свежеиспеченными блинами и горячим чаем. Также в этот день подвели итоги фотоконкурса, который проходил в течение всей масленичной недели. Его участники должны были выложить в соцсети необычную фотографию с блинами. На конкурс поступило порядка 100 снимков с фотографиями выпечки и даже фигур из блинов. Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы. Мероприятия по проводам зимы проходили два дня, 13 и 14 марта. Праздничные игры, соревнования и концерты были организованы также в районных домах культуры, во дворах, в парках и скверах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Белогорске на праздновании Масленицы 14 марта участникам мероприятия раздали призы, в которых местные жители обнаружили просроченные продукты питания. Наборы с просроченным продуктами получили семь команд-участниц праздника.

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