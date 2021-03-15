Москва, , 08:40 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных дипломатов Минобороны с 70-летием создания 10 главного управления генштаба СССР. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Министр обороны отметил высокую эффективность и результативность работы главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) — преемника 10 управления.

«Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми офицерами и тем самымпомогают сохранить неразрывную связь поколений.Убежден, что личный состав ГУМВС будет достойно продолжать лучшие традиции своих предшественников и эффективно решать ответственныезадачи международного военного сотрудничества», — подчеркнул Шойгу

В интервью, посвященном юбилею службы военных дипломатов, начальник ГУМВС генерал-лейтенант Александр Кшимовский рассказал о приоритетах в работе управления на современном этапе: обеспечение «транспарентности» в работе с западными партнерами, расширение военного сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС, ведение военно-дипломатиеской работы в Сирии, Нагорном-Карабахе, ЦАР и Судане. Он также отметил высокие требования, предъявляемые к кандидатам на зачисление в ряды офицеров ГУМВС.