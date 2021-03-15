Пермь, , 08:38 — REGNUM В лесах Перми началась подготовка к весеннему сезону. Проводится учёт следов животных и птиц на территории Черняевского леса, сообщает пресс-служба мэрии.

В городских лесах встречается свыше 260 видов птиц. В апреле начнется их активная миграция. Весной с зимовий возвращается около 80 видов птиц: трясогузки, скворцы, зяблики, дрозды и другие. Второй месяц весны считается самым подходящим для наблюдения за пернатыми.

Птицы всегда следуют определённому графику перелёта. Кроме того, они возвращаются на то место, которое покинули осенью. Обычно птицы занимают старые гнезда. Если же жилище было разрушено, пернатые заново обустраивают гнездо и готовятся к выведению потомства.