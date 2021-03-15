Барнаул, , 08:37 — REGNUM Вероятность передачи нового типа птичьего гриппа людям прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

«По-видимому, для заявления главы Роспотребнадзора есть веские основания. Но одно дело — говорить о вероятности события, а совершенно другое — знать точно. К сожалению, точный прогноз подобного опасного развития событий, то есть, приобретения вирусом птичьего гриппа свойства передаваться от человека к человеку, невозможен.

В любом случае, даже если развитие ситуации пойдет по подобному неблагоприятному сценарию, система здравоохранения уже имеет немалую к этому готовность — принципиально комплекс лечебно-диагностических мероприятий при разных респираторных инфекциях не отличается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ТАСС со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой известили о том: что новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), который до февраля выявляли только у птиц, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку.

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