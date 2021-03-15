Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:43 — REGNUM Одна из обсуждаемых в соцсетях Комсомольска-на Амуре за последние двое суток тем — поиски пропавшей 31-летней Татьяны Маркиной.

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Полиция и волонтёры, которых уже более 70 человек, ищут молодую женщину. МВД опубликовало список автомобилей, которые проезжали по ходу движения Маркиной. Она 12 марта вышла из дома по проспекту Первостроителей и не вернулась.

Подписчики выдвигают разные версии: от убийства и похищения, до несчастного случая с падением в канализационный люк. Кто-то предположил, что она попала в секту — в день исчезновения она была в церкви и покупала свечи.

Жители города Юности пишут, что у пропавшей женщины двое детей, одному из которых всего восемь месяцев. Характеризуется положительно. Также отмечается, что она и её супруг — сотрудники полиции.

Выдвигаются версии мести, послеродовой депрессии. При этом пользователи пишут, что пропавшая появляется в соцсетях. Официальных данных пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей недели пользователи белгородских сетей больше всего переживали за пропавшего школьника, радовались успехам бабушки-рекордсменки, слушали пресс-конференцию врио губернатора и обсуждали демонтаж нового здания.