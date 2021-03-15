Москва, , 08:36 — REGNUM Аномально теплая погода, при которой температура воздуха будет на 5−12 градусов выше климатической нормы, в начале нынешней недели придет в Москву, Амурскую область и Хабаровский край. Об этом 15 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В начале недели температура выше нормы на 5 градусов будет в Москве, днем температура будет в диапазоне 2 — 5 градусов тепла. Исключительно теплая погода будет на юго-востоке страны, в Амурской области, Хабаровском крае. Там температура днем будет достигать 10 — 12 градусов тепла. Это очень высокая температура», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что в Амурской области и Хабаровском крае значения температуры воздуха будут на 10−12 градусов больше по сравнению с климатической нормой и добавил, что в этот же период в Туркменистане и Узбекистане буде наблюдаться обратная ситуация.

«Кому очень сильно не повезет, так это центральной Азии. Например, в Ашхабаде ночные температуры в начале недели будут такие же, как в Москве. В это время там обычно цветы начинают цвести, как у нас в мае. В Ташкенте дневные температуры будут ниже, чем в Хабаровске. Эти температуры на 10 — 12 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что весенняя погода, при которой температура воздуха составит +15… +18 °C, придёт в центральную часть европейской России через 1−1,5 месяца.