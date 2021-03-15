Киев, 15 марта 2021, 08:38 — REGNUM Киев до сих пор официально не поставил перед Россией вопрос о «возвращении» Крыма. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 15 марта в интервью интернет-изданию «Обозреватель».
Чиновник добавил, что так произошло потому, что украинские власти рассчитывали сначала закончить войну в Донбассе.
Он также рассказал о том, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны стран, подписавших Будапештский меморандум, согласно которому Украина лишилась ядерного оружия в обмен на обещания безопасности. Таким образом, Украина, в составе группы страны, планирует заставить РФ начать обсуждать вопрос Крыма.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, в результате которого власть в стране захватили националисты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Китай изменил свою позицию по Крыму в ответ на планы Украины по национализации предприятия «Мотор Сич», акции которого купили китайские инвесторы.
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