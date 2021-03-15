Чебоксары, , 08:34 — REGNUM В Чувашии изучается вопрос выдачи единовременной компенсации многодетным семьям вместо бесплатных земельных участков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии в социальной сети.

Вопрос предоставления земельных участков в собственность и обеспечение их инженерной инфраструктурой остаётся одним из проблемных в республике. Семьям предоставлено 9 тыс. участков, из них только треть имеют коммуникации.

«Но при этом построено домов счётное количество… То есть получается, что 3 тыс. участков обеспечены всем необходимым, на это потрачены бюджетные, то есть народные средства, и они пустуют, зарастают бурьяном, никак не развиваются. В связи с этим очень часто поднимается вопрос о предоставлении права многодетным семьям получить единовременную выплату, возмещение или компенсацию затрат на приобретение жилья, то есть по аналогии с материнским капиталом.

В целом я думаю, что это интересное, правильное предложение, потому что в любом случае мы из бюджета должны тратить деньги на инфраструктуру, и очевидно, что если эти деньги тратятся впустую и далее дома не строятся, люди не пользуются этими участками, то получается недостаточно рачительное использование народных средств», — пояснил Олег Николаев.

Глава Чувашии подчеркнул, что данный вопрос пока изучается.

Как сообщало ИА REGNUM, в очередь на получение земельных участков встали свыше 16 тыс. семей, из них 9 тыс. семей получили землю. Из предоставленных участков только треть — со всей требуемой инфраструктурой (газоснабжением, освещением, водоснабжением, транспортным обеспечением).

По последним данным, в России более чем в 20 регионах вместо бесплатного земельного участка многодетные семьи могут получить деньги. Одна из главных причин — дефицит земель в крупных городах и большая очередь льготников. Размер компенсации регионы устанавливают самостоятельно.

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