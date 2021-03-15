Чебоксары, 15 марта 2021, 08:34 — REGNUM В Чувашии изучается вопрос выдачи единовременной компенсации многодетным семьям вместо бесплатных земельных участков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии в социальной сети.
Вопрос предоставления земельных участков в собственность и обеспечение их инженерной инфраструктурой остаётся одним из проблемных в республике. Семьям предоставлено 9 тыс. участков, из них только треть имеют коммуникации.
Глава Чувашии подчеркнул, что данный вопрос пока изучается.
Как сообщало ИА REGNUM, в очередь на получение земельных участков встали свыше 16 тыс. семей, из них 9 тыс. семей получили землю. Из предоставленных участков только треть — со всей требуемой инфраструктурой (газоснабжением, освещением, водоснабжением, транспортным обеспечением).
По последним данным, в России более чем в 20 регионах вместо бесплатного земельного участка многодетные семьи могут получить деньги. Одна из главных причин — дефицит земель в крупных городах и большая очередь льготников. Размер компенсации регионы устанавливают самостоятельно.
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