Улан-Удэ, , 08:33 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ с 11 по 14 марта прошёл предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. В соревнованиях принял участие 351 спортсмен из 41 региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Очень сильные участники, действующие чемпионы мира, чемпионы Европы, поэтому это такой большой праздник для республики и большая возможность для наших борцов самим принять участие, детям посмотреть», — отметил по итогам чемпионата глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, чемпионат оказался продуктивным для региона. Так, был заключён ряд соглашений, в том числе с руководством Тувы, а также президентом Федерации спортивной борьбы РФ Михаилом Мамиашвили по совместному развитию спорта и физкультуры.

Последний, к слову, высоко оценил организацию проведения соревнования. По его словам, «что-то подобное» в плане организации, комфорта и безопасности необходимо тиражировать на все чемпионаты.

Всего на чемпионате были разыграны медали по 10 весовым категориям. При этом местные, бурятские спортсмены завоевали три медали — одно «серебро» и две «бронзы». Чемпионами стали Завур Угуев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 75 кг), Малик Шаваев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг), Алихан Жабраилов (до 97 кг), Сергей Козырев (до 125 кг).