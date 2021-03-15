Ижевск, , 08:32 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 марта прививку от коронавируса сделали 38 537 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получил 21 201 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За выходные дни были впервые вакцинированы 1174 жителя региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1453 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 марта провели 920 116 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3388 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3994 исследования.

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