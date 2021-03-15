Москва, , 08:30 — REGNUM Новую вакцину от оспы планирует зарегистрировать в 2021 году государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщили 15 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вакцина в настоящее время проходит клинические испытания, в них участвуют 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет.

«Регистрацию вакцины на основании полученных результатов планируется осуществить в 2021 году», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Новый препарат будет более безопасным, так как специалисты «выключили» в нём шесть опасных генов. Существующие вакцины от оспы противопоказаны при ослабленном иммунитете.

В 1980 году в мире официально объявили о победе над натуральной оспой. Против инфекции ранее развернули глобальную программу вакцинации. На сегодняшний день хранить и исследовать вирус вправе только два учреждения: российский центр «Вектор» и Центр по контролю и профилактике заболеваний США, расположенный в штате Джорджия.

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