Коломбо, Шри-Ланка, , 08:29 — REGNUM Посол Индонезии на Шри-Ланке И Густи Нгурах Ардияса заявил, что индонезийский корабль SIM-367 отправили для выполнения миротворческой миссии в Ливане, сообщает Sindonews.

Известно, что судно остановилось в Коломбо на два дня для ремонта и дозаправки. На борту судна находится 119 солдат, которые являются членами оперативного морского соединения Konga XXVIII-M / UNIFIL (Временные силы ООН в Ливане).

В своем выступлении посол Индонезии в Коломбо заявил, что посольство Индонезии обязано внести свой вклад в успех этой миротворческой миссии. Посол также отметил необходимость соблюдения протоколов по охране здоровья при выполнении миссий.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Индонезии под руководством Прабово Субианто нацелено на создание в 2021 году 35 резервных батальонов.

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