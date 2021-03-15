Уфа, , 08:31 — REGNUM 125 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего в республике было выявлено 30 559 случаев заражения коронавирусом, при этом 25 тысяч человек справились с этой инфекцией. 267 пациентов с COVID-19 лечатся в больницах. В республике функционируют 2068 инфекционных коек, из них 76,4% коек заняты.

Забелин сообщил, что прививку от COVID-19 в Башкирии получили 111 тысяч человек, полностью же завершили вакцинацию 65 тысяч желающих.

Он также отметил, что с 15 марта на базе Башкирского государственного театра оперы и балета будет работать на постоянной основе мобильный комплекс вакцинации от COVID-19. В нем будут вакцинировать население без предварительной записи.

Ранее сообщалось о том, что, согласно данным на 14 марта, в республике было выявлено 127 случаев заражения коронавирусом.

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