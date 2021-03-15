Чита, , 08:28 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первую аппликацию вакцины от COVID-19 поставили уже 50 175 забайкальцев. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства 15 марта.

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По словам министра здравоохранения края Оксаны Немакиной, в ближайшее время регион ожидаются дополнительные поставки вакцины.

«Хочу поблагодарить забайкальцев, которые не отказываются от вакцины и активно принимают участие в процессе. Все, кто обращается за вакцинацией, в свою очередь, получают обратную связь. Чтобы не создавать наплыва желающих поставить прививку и для профилактики распространения коронавирусной инфекции составлены графики», — пояснила руководитель министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: 15 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 101 человек, причём 250 из них обнаружили за выходные дни (13−14 марта 2021 года).

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