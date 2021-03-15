Москва, , 08:31 — REGNUM Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) предложил создать в России Крестьянский кодекс.

По его словам, в кодексе можно свести все законодательные возможности России перед «своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить».

Харитонов отметил, что в Крестьянском кодексе можно было бы прописать «все возможности и шаги, все возможные издержки, чтобы живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно».

«Это вроде как «Родная речь», как учебник, когда открыл — и на все есть ответы сразу», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа депутатов во главе с руководителем комитета по региональной политике Николаем Харитоновым внесла на рассмотрение законопроект о возмещении стоимости проезда до места отдыха для дальневосточников.

Речь идет о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховую пенсию по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера.

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