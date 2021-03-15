Берлин, , 08:30 — REGNUM В сети появились первые снимки модернизированного хэтчбека Opel Astra L. Фото размещено на сайте издания Motor1.

Модернизированный хэтчбек Opel Astra L Motor1

Автомобиль полностью покрыт камуфляжной плёнкой. Закамуфлированными оказались даже задние стёкла и диски машины. Тем не менее уже сейчас можно сделать вывод, что новый Opel Astra будет выполнен в стиле Vizor. Этот дизайн разработан командой дизайнеров Opel во главе с Марком Адамсом. Автомобиль будет оснащён решёткой радиатора, объединённой с двухуровневой головной оптикой.

На боковинах модели располагаются небольшие лючки, что может свидетельствовать о том, что на тесты вышла гибридная модификация Opel Astra с бензоэлектрическим силовым агрегатом. Ожидается, что привод у будущей новинки будет как передний, так и 4×4.

Официальная премьера новой модели запланирована на третий квартал нынешнего года.

Ранее на рынке России был представлен новый грузовой фургон Opel Combo Cargo. Машина имеет две версии — со стандартным (4380 мм) и удлиненным (4628 мм) кузовом.

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