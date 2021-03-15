Страсбург, Франция, , 08:27 — REGNUM Совет Европы намерен продвигать в социальных сетях и СМИ информацию о программе «Расширение децентрализации и содействие реформе государственного управления на Украине». Согласно документации тендера, на который ссылается RT, этим займутся специалисты в сфере связей с общественностью.

Им предстоит вести и продвигать среди целевой аудитории страницу программы в Facebook, поддерживать работу и обновлять веб-сайт проекта. Также они будут готовить аналитические статьи для местных СМИ о мероприятиях в рамках программы. При этом особый упор будет сделан на «стандарты и опыт стран — членов Совета Европы в этой области, а также на рекомендации для Украины».

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Уточняется, что целью программы является совершенствование законодательства и укрепление институционального потенциала на всех уровнях государственного управления.

На работу подрядчиков в рамках проекта будет выделено до €55 тыс. Всего же бюджет программы, который Совета Европы реализует в сотрудничестве с украинскими заинтересованными сторонами, составляет €1,7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Совет Европы заявлял о планах проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине запланировано Советом Европы. Для этого был объявлен набор местных специалистов.