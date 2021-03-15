Москва, , 08:26 — REGNUM Нападающий футбольного «Ростова» Владимир Обухов может быть дисквалифицирован на четыре года, поскольку подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом 15 марта сообщает «Чемпионат» со ссылкой на письмо Международной федерации футбола (ФИФА) на имя генсекретаря РФС Александра Алаева.

В письме говорится, что в 2013 году Обухов сдал допинг-пробу во время сборов молодёжной сборной России. В системе она значилась как отрицательная, но на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.

«Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия», — говорится в письме ФИФА.

Также отмечается, что департамент разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) пришёл к выводу, что было совершено нарушение, однако проба была ложно заявлена Московской лабораторией как «отрицательная».

С 2013 по 2016 Обухов играл за «Спартак-2». После этого он выступал за «Кубань», «Мордовию», «Тамбов», «Сочи». А с осени 2020 года он играет за «Ростов». В 2012—2014 годах Обухов привлекался к выступлениям за молодёжную сборную России.