Железногорск, Красноярский край, , 08:26 — REGNUM В Железногорске Красноярского края следствие проводит проверку по факту отравления школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

По информации ведомства, утром 13 марта 17 учащихся КГАОУ «Школа космонавтики» в возрасте от 15 до 17 лет обратились в медпункт с жалобами на боли в животе. Троих учеников госпитализировали.

По предварительным данным, вечером 12 марта школьники, находящиеся в указанном образовательном учреждении на круглосуточном пребывании, поужинали пищей, поставленной в рамках муниципального контракта КГБУ «Центр Питания».

Специалисты устанавливают источник заражения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале-марте 2021 года в Красноярске произошло массовое отравление школьников. Иерсиниозной инфекцией заболели более 100 детей. Власти региона обещали ужесточить надзор за питанием учеников школ.

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