Нур-Султан, 15 марта 2021, 08:23 — REGNUM На территории Туркестанской области Казахстана создан район Сенау. Это следует из указа президента республики Касым-Жомарта Токаева, опубликованного 15 марта на сайте главы государства.
Центр новой административно-территориальной единицы расположится в селе Шорнак. Населенный пункт проучено создать через выделение нескольких сельских округов из города Кентау. Село находится в 60 км от Туркестана.
Отметим, Сауран — средневековое городище на юге Казахстана, памятник истории и культуры республиканского значения. Город был основан в первом веке до нашей эры. Разрушен в начале XIX века во время казахско-джунгарской войны.