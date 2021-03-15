Москва, , 08:24 — REGNUM На сегодняшний день в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) РФ примерно 30 тыс. военнослужащих добровольно прошли вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V». Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

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"В РВСН на добровольной основе провакцинированы препаратом «Спутник V» от коронавирусной инфекции около 30 тыс. военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что вакцинация проводится путем введения двух компонентов указанного препарата с интервалом в 21 день и добавляется, что в первую очередь ее проходят медработники, несущие боевое дежурство военнослужащие, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, оба компонента прививки «Гам-Ковид-Вак» получили 41356 (+76 за сутки).