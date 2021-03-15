Ижевск, , 08:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 15 марта выявили 80 новых носителей коронавируса. Накануне был подтвержден 81 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 433 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — двое детей в возрасте до 14 лет и 26 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 70 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 26 090 человек. 366 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2977 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации в Удмуртии до 12 марта прививку от коронавируса сделали 37 363 человека. Второй компонент препарата получили 19 748 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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