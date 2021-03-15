Москва, , 08:21 — REGNUM Торги по нефти 12 марта завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 0,46%, до $69,21. За неделю цена снизилась на 0,49%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена торговалась около $70 поддерживаемая решением ОПЕК+ сохранить добычу нефти на апрель без изменения и оптимизмом относительно восстановления спроса во второй половине года. Дополнительную поддержку нефтяной рынок получал от ослабления доллара в первой половине недели.

Недельный отчет компании Baker Hughes показал, что с 6 по 12 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на одну ед., до 309 штук.

Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 92 шт. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на одну единицу, и составило 402 шт. против 792 шт. годом ранее.

Сегодня, 15 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,89%, до $69,89. Технические условия и внешний фон указывают на продолжение повышения цен. На данный момент покупателям открыта дорога к уровню $71,25.

Покупателей сдерживает рост доходности казначейских облигаций, которая поднялась до отметки 1,637%, стимулируя трейдеров покупать американский доллар. Чем дороже доллар, тем сильнее давление на нефтяной рынок.

Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен говорит, что все под контролем. Риск сильного разгона инфляции в США очень маленький. Инвесторы не верят заявлениям чиновников, поэтому на рынках сохраняется высокая волатильность.

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