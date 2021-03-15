Посёлок Переволоцкий, Оренбургская область, , 08:20 — REGNUM В Оренбургской области за сутки пожары унесли жизни двух человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

Утром 14 марта в райцентре Переволоцкий в собственном доме погибла женщина 1946 года рождения. Огонь повредил всего один квадратный метр в помещении. Основной версией пожара рассматривают неосторожность при курении.

Также утром произошел пожар в неэксплуатируемом жилом доме в поселке Майский Адамовского района. Уничтожено 80 квадратных метров здания. Жертвой пожара стала женщина 1978 года рождения. Причиной ЧП назван недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

В целом за сутки, 14 марта, зарегистрировано 11 техногенных пожаров. На них погибли двое, еще два человека получили травмы.